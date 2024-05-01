UEFA Avrupa Ligi\'nde yarı final maçları yarın başlıyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.