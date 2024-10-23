UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK ve Rigas Skola maçlarının ardından Elfsborg karşılaşmasını da boş geçmedi. Yunus böylelikle lig aşamasındaki 3 karşılaşmada da gol atmayı başardı.

23.10.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle Galatasaray'da ilk 11'e yerleşen ve bu fırsatı iyi değerlendiren sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, yükselen formunu Avrupa'da da sürdürdü.

AVRUPA'DAKİ 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 3 maçta da gol atmayı başardı. Daha önce PAOK ve RFS maçlarında ağları havalandıran milli futbolcu, Elfsborg maçını da boş geçmeyerek üst üste 3. maçta da gol buldu.

SEZON PERFORMANSI

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi\'nde Yunus Akgün fırtınası

Yunus Akgün, Galatasaray, Futbol, Spor, Paok, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ferhat eser:
    ahlak yoksulu 24 126 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    oc Ferhat eser naber 79 8 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kavşak Ferhat 63 7 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    arkadaşlar ferhata küfür etmeyin o benim oğlumdur :)) 45 6 Yanıtla
  • V. A.:
    O da BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOKK!! 12 36 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Az bekle ferhat eser yunus akgün kucağında gezdirecek seni 39 8 Yanıtla
  • res:
    Bu Beşiktaş neden korkuyor Galatasaray’dan anlamıyorum Gs bjk ye 4 atamaz ama 1-2 geçirir 27 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    leventin bacisisevgilim olur evekapattim levent kuduruyor 3 37 Yanıtla
  • ferhat eser:
    selimcanın sarı kırmızılı taytlıbacisi taksimdebekliyor hacı hüsrefe inen yolda 4 31 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Yunus korkusu EZİK KULÜP 8 taşı altına kaçırıyor. EYT li ve beceriksizlerden oluşan bir takımdan başka tepki de beklenemezdi. LAKİN BOŞUNA SEVİNMEYİN Yunus ceza almayacaktır. İcardi ve İşinden pazartesi eziktaşı donunda sallayacak 17 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 23:00:03. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.