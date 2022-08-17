Sivasspor kafilesi Malmö'de - Son Dakika
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Sivasspor kafilesi Malmö'de

17.08.2022 17:20

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Malmö'ye ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Malmö'ye ulaştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Malmö Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün saat 18.00'da Eleda Stadyumu'nda futbolcu Uğur Çiftçi ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar, daha sonra saat 17.30'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Malmö'de - Son Dakika

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