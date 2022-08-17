Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
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Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır

17.08.2022 11:37
Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başkent Viyana'daki Viola Park'ta, teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk oyunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Austria Wien ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde Austria Wien - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Austria Wien - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda? Austria Wien - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Viyana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika

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