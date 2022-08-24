Sivasspor, Malmö maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Malmö maçının taktiğini çalıştı.

Kaynak: İHA

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