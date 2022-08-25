Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından - Son Dakika
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Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından

25.08.2022 23:15
Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, sarı-lacivertlilerin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schmid, sözlerine galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi kutlayarak başladı.

İlk golü kontraataktan yediklerini ve bunun morallerini bozduğunu vurgulayan Schmid, "Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ederim. Maça güzel başladık. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik ve moralimiz bozuldu. Fenerbahçe galibiyeti hak etti, son derece güzel bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Maçın 60 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'ye iyi direndiklerini anlatan Schmid, şunları kaydetti:

"Sonraki bölüm hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp yarın UEFA Konferans Ligi çekilişlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe, uluslararası zirve bir takım. Kişisel oyuncuları ve takım kadrosu olarak büyük başarılara sahip olmuş bir takım. Kendimizi Fenerbahçe ile ölçebileceğimizi zaten düşünmüyorduk ama kendimizi geliştirmemize etki etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ciddi bir rol alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takımı ana karakterlerden olacak. Sistematik bir oyunları var. Fenerbahçe'nin büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum."

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Kaynak: AA

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Austria Wien maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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