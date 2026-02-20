UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 4 maç yapıldı.
Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.
Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4
Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan): 2-1
