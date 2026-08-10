UEFA Avrupa Ligi Rövanşları Başlıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi Rövanşları Başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşları yarın Iberia-Larne maçıyla başlayacak. Beşiktaş evinde.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak Iberia-Larne maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 13 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Yarın:

19.00 Iberia (Gürcistan) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

13 Ağustos Perşembe:

20.00 Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya) (1-0)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (1-1)

20.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan) (0-1)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya) (0-1)

20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Lech Poznan (Polonya) (0-1)

20.30 Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre) (0-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (3-0)

21.30 Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (1-0)

21.30 Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya) (1-2)

21.45 Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz) (1-6)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (1-3)

Kaynak: AA

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