UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.
Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?