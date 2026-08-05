UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu Başladı
İlk maçlar sonuçlandı: Larne 0-0 Iberia, Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhine.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda iki maç oynandı.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu, iki karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda) - Egnatia Rrogozhine (Arnavutluk): 3-1
Kaynak: AA
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