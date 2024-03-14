UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşılaşıyor. Bir dizi görüşmeler ve incelemeler için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Koç ile Ceferin daha sonra stadyuma geçerek Fenerbahçe - Union SG mücadelesini izlemek için protokol tribününde ki yerlerini aldı. - İSTANBUL
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti. Milliler, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 17 yaş altı kategorisinde toplamda 31 madalya elde etti. Turnuvaya 350 sporcu katılırken, Türkiye kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı. Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz madalya kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında Pendikspor maçı 11'ine göre 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 5 oyuncudan yoksun olan Fenerbahçe'de genç oyuncular da kadroda yer aldı. Taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık avantajla ağırladı. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda 8 değişiklik yaparak mücadeleye çıktı. Fenerbahçe'de 6 genç oyuncu da kadroya dahil edildi. Maçta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de yer aldı. Ryan Kent ise 105 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedilecekse yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi.
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