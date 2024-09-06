UEFA'dan Başakşehir'e kadro sınırlaması ve para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA'dan Başakşehir'e kadro sınırlaması ve para cezası

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Başakşehir'e 2024-2025 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin Euro para cezası verildi. Beşiktaş ve Trabzonspor ise mali hedefleri yerine getirdikleri için ceza almadı.

06.09.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Başakşehir'e 2024-2025 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin Euro para cezası verildi. Mali durumları izlenen diğer 2 Türk kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'a ise mali hedefleri yerine getirmeleri sebebiyle ceza uygulanmadı.

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamada mali durumları inceleme altında olan Beşiktaş, Trabzonspor, Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılında ara mali hedefleri gerçekleştirmeleri nedeniyle ceza verilmediği duyuruldu.

Başakşehir'e kadro sınırlaması ve para cezası

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk temsilcisi Başakşehir'in ise öngörülen nihai finansal hedefi kısmi olarak aştığı açıklandı. Buna göre Başakşehir'in 2024-2025 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi ve bu sezon 2024-2025 için 23 oyuncu kaydıyla sınırlandırılması, yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verildi.

Ayrıca, finansal durumlarına yönelik bilgileri geç göndermeleri sebebiyle Aston Villa'ya (İngiltere) 60 bin Euro ve Olimpik Marsilya'ya (Fransa) 20 bin Euro para cezası verildi. Roma (İtalya) ise 2023 mali yılı için ara hedefi kısmi olarak aştığı gerekçesiyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Başakşehir'e kadro sınırlaması ve para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA'dan Başakşehir'e kadro sınırlaması ve para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement