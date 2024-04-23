UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar - Son Dakika
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Spor

UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar

UEFA\'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde takımların oyuncu sayılarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yetkililer, 23 olan kadrodaki futbolcu sayısını 26'ya çıkarma kararına sıcak bakıyor.

23.04.2024 21:38  Güncelleme: 21:42
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14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala UEFA, devrim niteliğinde bir karar almaya hazırlanıyor.

FUTBOLCU SAYISI ARTACAK

Sky Sports'un haberine göre UEFA, EURO24'te takımların oyuncu sayısını 23'ten, 26'ya çıkarma kararına yeşil ışık yaktı. Bu önerinin ilk olarak iki hafta önce Düsseldorf'ta tüm ülkelerin teknik direktörlerinin katıldığı bir toplantı sırasında dile getirildiği ve Pazartesi günü yapılan UEFA ulusal müsabakalar komitesi toplantısında delegelerin Euro 2024 kurallarının değiştirilmesi lehinde oy kullandığını öğrenildi. Haberde kararın henüz kesinleşmediği, UEFA yürütme komitesinin (EXCO) kural değişikliğini onaylaması gerektiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Arslan: Futbolcu sayısının artması ,neresi devrim bunun 31 1 Yanıtla
  • elhasaneyadabo: Bu başlığı atana sorun bakalım "Devrim" nedir ? 9 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Dışrdan göçmen ithal etmek yetmedi ki şimdi sıra futbolcularmı geldi 3 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Avrupa şampiyonası sistemi değişmemeliydi. 16 takım idealdi. Kapıyı herkese açtılar.Gürcistanın ne işi var ya. Onu geçtim. 4 takımlı gurupta üçüncü bitirenler tur atlamayı hak ediyor mu? Rekabeti artıracaklarsa bu şekilde olmaz. Asıl problem turnuvanın saygınlığı. Yemişim futbolcu sayısını. 2 0 Yanıtla

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