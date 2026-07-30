UEFA'dan FIFA'ya Katılıma İptal Uyarısı - Son Dakika
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UEFA'dan FIFA'ya Katılıma İptal Uyarısı

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UEFA, FIFA'nın ticari mülkiyet planına karşı çıkarak milli takımların katılımını durdurdu.

UEFA, "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına tepkiler devam ediyor.

UEFA ve üyesi 55 ulusal futbol federasyonu adına yapılan açıklamada, "UEFA ve ulusal federasyonları FIFA müsabakalarına katılmayacaktır. UEFA ve 55 üye federasyonu tek vücut halindedir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA müsabakalarındaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oybirliğiyle ve kesin olarak reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz. Futbolun en büyük spor miraslarından biridir. Her kıtadaki oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından nesiller boyunca inşa edilmiştir. Hiçbir kısmı özel yatırımcılara teslim edilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir. Futbol için bu kadar önemli bir teklifin gizlice tasarlanması ve oyunu yönetmekle görevli olanlarla anlamlı bir istişare yapılmadan onaylanmanın eşiğine getirilmesi hem sorumsuz hem de savunulamaz bir durumdur. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, aynı zamanda FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir." denildi.

FIFA'nın ülke federasyonlarına baskı yaptığı ileri sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya genelindeki ulusal federasyonlara şimdi 'Ya futbolun en büyük müsabakalarının geri dönülmez bir şekilde ele geçirilmesini kabul edin veya sonuçlarına katlanın' şeklinde bir ültimatom veriliyor. Bu bir 'demokratik karar' değil, korkutma yönetimidir. Küresel oyunun yönetiminden sorumlu bir kurum için yakışık almayan bir zorlama eylemidir. Ancak muhalefetimiz sürecin çok ötesine geçiyor. Dış yatırımcıların FIFA müsabakalarında sahiplik payı elde ettiği an, futbol sonsuza dek değişir. Ticari getiri kalıcı bir yükümlülük haline gelir. Yatırımcı beklentileri günlük bir baskı haline gelir. O andan itibaren, uluslararası takvimle ilgili her karar, müsabaka formatlarıyla ilgili her karar ve futbolun geleceğini şekillendiren her karar artık oyuna en iyi hizmet eden şeyle değil, hissedarlara en iyi hizmet eden şeyle yönlendirilir. Bu modelin dünya futbolunda yeri yoktur. Futbolun geleceği, ilk görevi finansal getiriyi maksimize etmek olanların beklentileriyle dikte edilemez. Ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların çıkarları da yatırımcı getirilerine tabi kılınamaz. Futbol, ??geleceğini finansal kazanç için ipotek edemez."

"Bu modele asla meşruiyetimizi vermeyeceğiz"

Açıklamada, UEFA'nın futbolun üzerindeki meşru haklarını devretmeyeceği kesin ifadelerle vurguladı.

UEFA'nın ve kendisine bağlı ulusal federasyonların tutumunun net olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle tamamlandı:

" Avrupa'nın tutumu açık. Bu modele asla meşruiyetimizi vermeyeceğiz. Kimsenin, gelecek nesil için emanet olarak tuttuğu şeyi satma yetkisi yoktur. Bugünkü tartışmanın sonucu olarak, bu öneriler tamamen terk edilip FIFA'nın yönetimini veya müsabakalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmedikçe, bu öneriler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı, FIFA müsabakalarına katılmayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. UEFA ve ulusal federasyonları bu planlara mutlak bir kararlılıkla karşı çıkacaktır. Bazen kurumlar, kabul etmeye hazır oldukları şeylerle değil, taviz vermeyi reddettikleri şeylerle değerlendirilir. Bu da o anlardan biri. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır ve Avrupa'nın bir sesi olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır."

Infantino'nun planı

Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA

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