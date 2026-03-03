UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak.
Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.
Öte yandan cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, verilen bu karara kısa süre içerisinde itiraz edecek.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Taraftarlar sıradaki maça gidemeyecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?