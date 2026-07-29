UEFA'dan Infantino'ya Sert Tepki - Son Dakika
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UEFA'dan Infantino'ya Sert Tepki

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UEFA, Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına karşı muhalefet etti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planı" için federasyonlara yaptığı baskıya sert tepki gösterdi.

UEFA'nın açıklamasında, FIFA'nın federasyonlara tekliflerini desteklemeleri, aksi takdirde tek seferlik ödeme teklifinin geri çekileceği yönünde bir son tarih verdiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Futbolun birçok paydaşıyla yaptığımız görüşmeler, FIFA'nın bu planına yönelik ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu gösteriyor. FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün. Artık öncelik, federasyonlar, kulüpler, ligler, futbolcular ve taraftarlar olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Infantino'nun planı

Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

Kaynak: AA

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