UEFA, Fenerbahçe'ye taraftar cezasını erteledi - Son Dakika
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Spor

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftar cezasını erteledi

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu. Sarı lacivertliler, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana taraftar götürebilecek.

08.04.2024 18:21  Güncelleme: 18:21
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UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu. Sarı lacivertliler, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana taraftar götürebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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