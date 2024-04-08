UEFA, Fenerbahçe'ye taraftar cezasını erteledi

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü duyurdu. Sarı lacivertliler, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana taraftar götürebilecek. - İSTANBUL
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle verilen 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezası UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü.
EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 haftada puanlar toplamak istediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini belirtti ve seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu vurguladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma, kuvvet istasyonları, pas çalışması ve hücum organizasyonu gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınma hareketlerinin ardından pas, kuvvet ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
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