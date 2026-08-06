UEFA, FIFA Boykotunu Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA, FIFA Boykotunu Sürdürdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, FIFA'nın değişim taleplerini karşılamaması nedeniyle boykot kararını sürdürdüğünü açıkladı.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun FIFA Forward Enterprise (FFE) iştirakı aracılığıyla erkekler ve kadınlar Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesine başından bu yana sert tepki gösteren UEFA, boykot kararından geri adım atmadı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA federasyonları, FIFA organizasyonlarına katılmama kararına bağlı şartlar konusunda son derece netti. Öncelikle, ana turnuvaların hisselerini satma tekliflerinin geri çekilmesi gerekiyordu. İkinci olarak ise oyunu bu şekilde tahrif etmeye yönelik bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvenceler verilmesi gerekiyordu. Bu şartlar karşılanmamıştır." denildi.

UEFA'nın Gianni Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini son derece açık bir şekilde ifade ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu pozisyon, geçerliliğini korumaktadır. Çarşamba günü FIFA Başkanı tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

5 Eylül'de Polonya'da başlayacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan önce bir uzlaşıya varılamazsa bu turnuva, UEFA öncülüğündeki bir boykotun gerçekleşeceği ilk organizasyon olacak.

FIFA Başkanı Infantino, yaşanan krizin ardından üst düzey yöneticilerle dün Fas'ın Rabat kentinde olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın ticari ve operasyonel haklarının satılmasını hedefleyen teklifin tamamen geri çekildiği ve yapılan hatalar nedeniyle bir özür mektubunun FIFA Konseyi üyelerine ve ulusal federasyonlara gönderildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, FIFA Boykotunu Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş 4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş
Fındık alım fiyatları açıklandı Fındık alım fiyatları açıklandı
Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu teklifte MHP’den fire var İşte imzalamayan o isim Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklifte MHP'den fire var! İşte imzalamayan o isim
Ertuğrul Özkök “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu
Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa... Belediyedeki rüşvet skandalında diyaloglar bomba: Fatma, Kemal’e karşı durursa...
İmam nikahında gelinin mehir talebini duyan damadın kalbine iniyordu İmam nikahında gelinin mehir talebini duyan damadın kalbine iniyordu

13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
12:17
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
11:46
Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumu atandı Dernek resmen kapanıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:30:05. #7.13#
SON DAKİKA: UEFA, FIFA Boykotunu Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.