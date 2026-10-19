UEFA, FIFA'dan 42 soruya 2 Kasım'a kadar yanıt verilmesini istedi

UEFA, FIFA Barış Ödülü, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un ertelenen kırmızı kart cezası ve FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili 42 soru için FIFA'dan yanıt istedi.

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun aralarında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de bulunduğu katılımcılara, bir sonraki toplantıda yanıtlayabilmesi için sorularını yazılı olarak sunmalarını istemesinin ardından UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, FIFA'daki mevkidaşı Mattias Grafström'a soruları mektupla iletti.

UEFA'nın mektubunda, "2 Kasım Pazartesi gününe kadar tüm destekleyici belgelerle birlikte her bir soruya gerekçeli ve yazılı bir yanıt verilmesini resmen talep ediyoruz. Bu soruların şu anda yanıtlanması gerekmektedir. Bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemezler. Gelecekteki yönetim reformları da halihazırda alınmış kararların denetlenmesinin ve bunlar için hesap verilebilirliğin yerini tutamaz." ifadeleri kullanıldı.