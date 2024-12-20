UEFA Hakem Kategorileri Yenilendi

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UEFA Hakem Komitesi, 2024-2025 sezonunun ikinci devresi için futbol ve futsal hakemlerinin kategorisini yeniden belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, En üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ile futsalda Kamil Çetin'in yerini koruduğu belirtildi.

Ayrıca futsalda Hakan Tezcan'ın birinci kategoriye yükseldiği kaydedildi.