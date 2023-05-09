UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, Konferans Ligi yarı final maçını yönetecek - Son Dakika
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UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, Konferans Ligi yarı final maçını yönetecek

UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, Konferans Ligi yarı final maçını yönetecek

09.05.2023 18:05

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar maçını yönetecek.

UEFA, Halil Umut Meler'i Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar karşılaşmasına atadı. İngiltere'de oynanacak karşılaşma perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

YARDIMCILARI MUSTAFA EMRE EYİSOY VE KEREM ERSOY

İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, yarı final maçını yönetecek

BİTİGEN, AVAR OLARAK GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Halil Umut Meler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, Konferans Ligi yarı final maçını yönetecek - Son Dakika
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