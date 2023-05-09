UEFA, Halil Umut Meler'i Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar karşılaşmasına atadı. İngiltere'de oynanacak karşılaşma perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.
İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, Konferans Ligi yarı final maçını yönetecek - Son Dakika