UEFA, İrlanda-İsrail maçındaki tükürme iddiasına müfettiş atadı - Son Dakika
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UEFA, İrlanda-İsrail maçındaki tükürme iddiasına müfettiş atadı

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UEFA, İrlanda-İsrail Uluslar Ligi maçında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenör Damien Doyle'e tükürdüğü iddiasıyla soruşturma başlattı ve müfettiş atadı. İrlanda Teknik Direktörü Hallgrimsson iddiayı doğrulayıp iki ülkenin bir daha karşılaşmaması gerektiğini söyledi.

UEFA, bir İsrailli futbolcunun Uluslar Ligi maçında İrlandalı antrenöre tükürmesi iddiası hakkında soruşturma açtı.

İngiliz ve İrlanda medyasında yer alan haberlere göre UEFA, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçının devre arasında yaşanan ve tükürme iddiasının da yer aldığı olayı soruşturduğu doğrulandı.

Sırbistan'da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın devre arasında takımlar arasında bir tartışma yaşandığı belirtilirken İrlanda Cumhuriyeti'nin atletik performans antrenörü Damien Doyle da bir İsrailli futbolcunun kendisine tükürdüğünü iddia etti.

İrlanda, İsrail ile bir daha karşılaşmak istemiyor

İrlanda A Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da "tükürme iddiası" olduğunu doğruladı. UEFA'nın da "resmi raporların incelenmesinin ardından" bir soruşturma başlattığı bildirildi.

UEFA'nın "Sırbistan'da 4 Ekim'de oynanan İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında oyuncuların olası uygunsuz davranışlarıyla ilgili gerekli disiplin soruşturmasını yürütmek üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır." açıklaması yaptığı kaydedildi.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada Hallgrimsson, iki ülkenin gelecekte tekrar karşı karşıya gelip gelmemesi hakkındaki soruya, "Hayır, gelmemeliler. Bu bizim karar vereceğimiz bir şey değil, UEFA'nın kararı. Açıkçası, İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. Filistin'i İrlanda kadar destekleyen çok az ülke var. Hiçbir milli takımın bu iki haftada yaşadıklarımızı yaşamasını istemezdim, bu yüzden belki de UEFA'nın devreye girip bir şeyler yapması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Uluslar LigiİsrailDünyaSporSon Dakika

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