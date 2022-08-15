ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı

15.08.2022 23:00
ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maç için geldiği Sırbistan'ın Subotica kentinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maç için geldiği Sırbistan'ın Subotica kentinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AK Spartak Stadyumu'nda teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda paslaşma ve çift kale maçla son buldu.

Gaziantep ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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