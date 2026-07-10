UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1
Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0
Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1
Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3
Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2
Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5
Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5
Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1
Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2
Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1
Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3
Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1
Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1
Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (İzlanda): 3-1
Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1
Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0
Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1
Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1
Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1
Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi Eleme Turu Başladı - Son Dakika
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