UEFA Konferans Ligi Finali: Real Betis ve Chelsea Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi 2024-2025 sezonu finalinde İspanyol temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, yarın kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İspanya ekibi Real Betis ile İngiltere temsilcisi Chelsea, Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise mücadelede rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Yarın oynanacak maç ile iki ekip, Avrupa kupalarında 5. kez rakip olacak. İki takım arasında daha önce Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Real Betis kazanırken, Chelsea 1 galibiyet aldı.

Chelsea, lig aşamasını lider tamamladı

Chelsea, bu sezon play-offlardan katıldığı Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanarak lig aşamasını lider tamamladı. Son 16 turunda Kopenhag'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyen İngiliz ekibi, çeyrek finalin ilk maçında 3-0 yendiği Legia Varşova'ya rövanşta 2-1 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Djurgarden'i 4-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden maviler, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Real Betis, zorlu rakipleri eledi

Konferans Ligi'ne rakibi Chelsea gibi bu sezon play-off oynayarak katılan Real Betis, lig aşamasını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 15. sırada bitirdi. Son 16 play-off turunda Gent'i ilk maçta 3-0 yenip rövanşta 1-0 mağlup olarak turlayan İspanyollar, son 16 turunda Vitoria Guimaraes'i 2-2 ve 4-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Jagiellonia Bialystok'u (2-0,1-1) geçen Betis, yarı finalde de Fiorentina'yı (2-1,2-2) eleyerek adını finale yazdırdı.

Real Betis, Avrupa kupalarında ilk kez finalde

İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele edecek. Chelsea ise kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor. İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor. - İSTANBUL