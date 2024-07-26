UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.
İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
RAMS Başakşehir-La Fiorita: 6-1
Vikingur Reykjavik-Egnatia: 0-1
Valur-St. Mirren: 0-0
St. Patrick's-Vaduz: 3-1
Legia-Caernarfon: 6-0
Hajduk Split-HB Torshavn: 2-0
Zrinjski-Bravo: 0-1
Stjarnan-Paide: 2-1
Sarajevo- Spartak Trnava: 0-0
Breidablik-Drita: 1-2
Dnipro-1-Puskas Akademia: 0-3 (Hükmen)
KuPS-Tromso: 0-1
Sumqayıt-Fehervar: 1-2
Ilves-Austria Wien: 2-1
Magpies-Copenhagen: 0-3
Zalgiris Vilnius-Pafos: 2-1
Mlada Boleslav-TransINVEST: 2-0
Noah-Sliema: 7-0
Iberia-Partizani: 2-0
Milsami-Astana: 1-1
Go Ahead Eagles-Brann: 0-0
Omonoia-Torpedo Kutaisi: 3-1
Zira-Dunajska Streda: 4-0
Zimbru-Ararat-Armenia: 0-3
Olimpija Ljubljana-Polissya Zhytomyr: 2-0
Djurgarden-Progres: 3-0
Diddeleng-Hacken: 2-6
H. Beer Sheva-Cherno More: 0-0
Floriana- Vitoria SC: 0-1
Banik-Urartu: 5-1
Zürich-Shelbourne: 3-0
Brondby-Llapi: 6-0
Maccabi Haifa-Sabah: 0-3
CSKA 1948-Buducnost Podgorica: 1-0
CFR Cluj-Neman: 0-0
Osijek- Levadia: 5-1
Gent-Vikingur: 4-1
St. Gallen- Tobol: 4-1
Radnicki 1923-Mornar: 1-0
Paks- AEK Larnaca: 3-0
Maribor-U Craiova: 2-0
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