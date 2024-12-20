UEFA Konferans Ligi Kura Çekimi Yapıldı

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Organizasyonda iki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş müsabakaları ise 20 Şubat'ta yapılacak.

Turnuvanın lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Gent - Real Betis

Celje - APOEL

Kopenhag - Heidenheim

Omonoia - Pafos

TSC - Jagiellonia

Vikingur - Panathinaikos

Molde - Shamrock Rovers

Borac - Olimpija Ljubljana - İSTANBUL