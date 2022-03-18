UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

18.03.2022 01:49
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord, Marsilya, Leicester City, PSV, Bodo/Glimt, PAOK, Roma ve Slavia Prag çeyrek finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord, Marsilya, Leicester City, PSV, Bodo/Glimt, PAOK, Roma ve Slavia Prag çeyrek finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, çeyrek finale adını yazdıran takımlar da belli oldu. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya, ilk maçta 2-1 yendiği rakibi Basel'i deplasmanda da aynı skorla mağlup etti. Cengiz Ünder, 74. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalin ardından yarı final ilk maçları 28 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 5 Mayıs'ta tamamlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Rennes: 2 - Leicester City: 1

Basel: 1 - Olimpik Marsilya: 2

Kopenhag: 0 - PSV: 4

AZ Alkmaar: 2 - Bodo/Glimt: 2

Roma: 1 - Vitesse: 0

LASK: 4 - Slavia Prag: 3

Feyenoord: 3 - Partizan: 1

Gent: 1 - PAOK: 2 - İSTANBUL

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Leicester City FC, Feyenoord, Marsilya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika


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