UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşı karşıya - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşı karşıya

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibi, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanda takım, teknik direktör Thomas Manfredini yönetiminde taktiksel çalışmalar yaptı. Müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.

24.07.2024 20:25
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, son çalışmasını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Thomas Manfredini yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

RAMS Başakşehir ile La Fiorita arasındaki müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşı karşıya - Son Dakika
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