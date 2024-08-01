UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı mağlup etti - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı mağlup etti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita ekibi ile RAMS Başakşehir arasında oynanan müsabakada RAMS Başakşehir, galip gelerek bir üst tura yükseldi. Maçın hakemleri Granit Maqedonci, Robin Wilde ve Simon Kristensson (İsveç) olarak belirlendi. La Fiorita'nın kadrosunda Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccaceli, Greco, Casolla ve Olcese yer aldı. RAMS Başakşehir ise Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek ile sahaya çıktı.

01.08.2024 20:55
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita ekibi ile RAMS Başakşehir arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: San Marino

Hakemler: Granit Maqedonci, Robin Wilde, Simon Kristensson (İsveç)

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccaceli, Greco, Casolla, Olcese

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı mağlup etti - Son Dakika
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