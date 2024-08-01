UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı mağlup etti

Spor

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita ekibi ile RAMS Başakşehir arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: San Marino

Hakemler: Granit Maqedonci, Robin Wilde, Simon Kristensson (İsveç)

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccaceli, Greco, Casolla, Olcese

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek