UEFA Konferans Ligi'nde Rövanş Maçları
Brann ve Panathinaikos, üçüncü eleme turunda tur atladı. Beşiktaş ve Panathinaikos kapışabilir.
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda iki karşılaşma oynandı.
Norveç ekibi Brann, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek tur atladı.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ise 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bulgaristan ekibi CSKA 1948'e konuk oldu. Panathinaikos, uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak play-off turuna kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'ye elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları, 12-13 Ağustos'taki maçlarla tamamlanacak.
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