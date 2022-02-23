UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde - Son Dakika
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

23.02.2022 11:25
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre UEFA, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirmeyi planlıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve gerekmesi halinde gecikmeden karar alınacağı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söyledi.

Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

UEFA, halihazırda 2 Mart'ta Kiev'de oynanması planlanan Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasındaki Gençler Ligi maçını ertelemişti.

Londra, daha önce 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

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Petersburg, Mayıs, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde - Son Dakika


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