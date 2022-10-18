Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

Kaynak: AA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro 'bayrak yakma' cezası verdi - Son Dakika

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