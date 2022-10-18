UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi - Son Dakika
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UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi

18.10.2022 15:52
UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro 'bayrak yakma' cezası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi - Son Dakika
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