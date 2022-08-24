Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag'ın kaldığı otel'in önüne akın etti - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag'ın kaldığı otel'in önüne akın etti

24.08.2022 02:10
Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag'ın kaldığı otel'in önüne akın etti

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi bordo-mavili taraftarlar konuk ekibin kaldığı otel'in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk mçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor bu maçı 2-1 kaybetmişti. İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı. Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ise bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat'da bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek slagonlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

Otel etrafından ve denizde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag'ın kaldığı otel'in önüne akın etti - Son Dakika

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