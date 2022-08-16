UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu)

16.08.2022 23:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu)

UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Diks'in sol taraftan ortasında arka direkte Haraldsson vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Parken

Hkemler: Michail Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Benetti xx

FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx, Vavro xx, Khotholava xx, Kristansen xx, Zeca xx, Haraldsson xx, Lerager x, Falk xx, Claesson xx, Biel xx

Yedekler: Jahnsson, Jelert, Ankersen, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Stamenic, Babacar, Mukairu, Vick, Karamoko, Dithmer

Teknik Direktör: Jess Thorup

Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Denswil x, Hugo x, Eren x, Siopis x, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x, Trezeguet x, Kouassi x, Cornelius x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bartra, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Djaniny, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Claesson (dk.9) (FC Kopenhag)

Sarı kartlar: Lareger (FC Kopenhag), Kouassi (Trabzonspor) - TRABZON

YORUMLAR
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İsmail Köybaşı, Göztepe'de İsmail Köybaşı, Göztepe'de Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
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