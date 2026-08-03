UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Başlıyor
3. eleme turu maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta Sturm Graz'ı ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek.
Rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Karşılaşmaların programları ise şu şekilde:
Yarın:
19.00 Mjallby - Slovan Bratislava
19.00 Ararat - Armenia- Celje
20.30 Levski Sofya - Kairat
20.30 Hapoel Beer-Sheva - Kızılyıldız
21.00 Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
21.00 Olympiakos - NEC Nijmegen
21.00 Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt
21.00 Sparta Prag - Olimpik Lyon
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus - Sabah
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz
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