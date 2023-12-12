UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Hafta Maçı: Kopenhag-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasındaki Kopenhag- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diago Gonçalves, Achouri, Claesson, Elyounoussi

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi