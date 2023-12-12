UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Hafta Maçı: Kopenhag-Galatasaray

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasındaki Kopenhag- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Kopenhag: Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diago Gonçalves, Achouri, Claesson, Elyounoussi
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
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