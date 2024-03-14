UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunu geçmesi halinde rakibi de belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselecek takımlar, bu akşam oynanacak maçlarla belirlenecek.

14.03.2024 12:09
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00, Avrupa Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselecek takımlar, bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak.

Kaynak: AA

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