UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak.

Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak maçlarda Oğuzhan Çakır, Bahattin Şimşek, Emre Kargın, Cihan Aydın, Burak Pakkan ve Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pazar günü ise Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Burak Şeker ve Halil Umut Meler maçları yönetecek.