UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.
Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00, Avrupa Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselecek takımlar, bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak.
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan maçı Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Oğuzhan Aksu, Mustafa Kürşad Filiz, Alpaslan Şen, Sarper Barış Saka, Ayberk Demirbaş, Batuhan Kolak ve Ali Yılmaz yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak maçlarda Oğuzhan Çakır, Bahattin Şimşek, Emre Kargın, Cihan Aydın, Burak Pakkan ve Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pazar günü ise Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Burak Şeker ve Halil Umut Meler maçları yönetecek.
15 yaşındaki karate sporcusu Beyza Kılıç, doğuştan mukopolisakkaridoz tip 6 hastası ve albino olarak dünyaya gelmesine rağmen görme ve işitme engeline rağmen önemli başarılara imza atıyor. Kılıç, Türkiye Büyükler - Para Karate - Veteranlar - İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda birincilik elde ettikten sonra şimdi hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli sporcu olmak.
Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Yarışmada 42 yarışmacı olta attı ve ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Antalya'da başlayacak. Organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kulüp temsilcileriyle teknik toplantı yapıldı. Toplantıda, lige katılım evraklarını eksiksiz teslim eden kulüplerin fikstür ve kura çekimine katılabileceği, lige katılmayan kulüplerin ise ihraç edileceği kararı alındı. Sezonun başlama tarihi 27-28 Nisan olarak belirlendi.
Adıyaman'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında öğrenciler ders öncesi spor yaparak derse girdi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, çocukların sağlıklı büyümesini desteklemek için yapılan fiziksel etkinliklere katıldı ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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