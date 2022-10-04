Real Madrid-Shakhtar Donetsk maçına doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, ülkesindeki savaş nedeniyle antrenman yapmak ve seyahat etmekte zorluklar yaşayan Ukrayna temsilcisine saygı duyduğunu söyledi.

Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında, şimdiye kadar oynadıkları iki maçı kazanıp 6 puanla lider olduklarını hatırlatarak, "9 puana çıkmak çok önemli. Bunun için iyi hazırlandık. Pazar günü Osasuna maçını iyi oynamadık. Kendimizi geliştirmek ve kimliğimizi sahaya yansıtmak istiyoruz." dedi.

Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve orta sahadaki Dani Ceballos'ın sakatlıklarının devam ettiğini, Luka Modric ile Lucas Vazquez'in ise iyileştiklerini ancak ilk 11'de yer verme kararını henüz vermediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla önem verdiğini aktaran İtalyan teknik adam, " La Liga'yı kazanmak önemli ama Şampiyonlar Ligi'nin futbol için önemi çok daha fazla. Ben her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum. Çok daha zorlu bir turnuva. Güçlü bir mantaliteyle kontrol edilebilen küçük detayların belirlediği bir turnuva." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna takımının grupta namağlup olup, 4 puanla 2. sırada olduğunu kaydeden Ancelotti, "Antrenman yapmakta ve seyahat etmekte çok ciddi zorluklar yaşayan bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladı. Geçen yıla benzer bir oyun stili var. Birebir de çok hızlı ve güçlü forvetlere sahip. Onlara karşı büyük bir saygımız var." şeklinde konuştu.

Carvajal

Daniel Carvajal ise "Real Madrid ile şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde 5 kupa kazandım. Bu forma ile tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Oynadığımız her maçı kazanma zorunluluğu getiren bir formayı taşıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşta olmasından dolayı Shakhtar'ın maçlarını Polonya'da oynamasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Carvajal, "Bir takımın kendi ülkesinde maç oynayamaması üzücü bir şey. Ama Shakhtar'ı şimdiye kadar aldığı 4 puanla bu ligde görmek güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Siyatik olan Courtois forma giymeyecek

Diğer yandan siyatik teşhisi konan ve son lig maçında forma giymeyen Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, bugün de takımla birlikte antrenmanlara çıkmadı.

Real Madrid'in kalesini son Osasuna maçında olduğu gibi Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin koruyacak.

Courtois'ın 16 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanacak El Clasico maçına yetiştirilmesi bekleniyor.