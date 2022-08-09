Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi - Son Dakika
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Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi

09.08.2022 23:49
Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Play-Off turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Play-Off turuna adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oldu. Karabağ, Abdellah Zoubir'in 7'nci dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 54 ve 78'inci dakikalarda İbrahima Wadji ile iki gol daha bulan Karabağ, skoru 3-0'a getirdi. 86'ncı dakikada Ferencvaros, Traore'nin golüyle farkı 2'ye indirse de karşılaşma Karabağ'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyet ile Play-Off turuna yükselen Qurban Qurbanov'un öğrencileri, Play-Off Turu'nda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan ekibi, bu turu da geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırma başarısı gösterecek.

QURBANOV FARK YARATTITarihi zafer sonrası DHA muhabiri Elvin Zeynalov'a açıklamalar yapan Karabağ Teknik Direktörü Qurban Qurbanov ilk maçta rakiplerinin eksik yönlerini belirlediklerini ve deplasmanda buna göre oynadıklarını belirterek hesaplarının tuttuğunu, maçı farklı kazanarak Play-Off turuna kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Qurbanov, Karabağ'ı en iyi seviyeye getireceklerini ve bunun için ekip olarak çok çalıştıklarını ifade etti. Kulüp Onursal Başkanı Tahir Gözel, Karabağ olarak hedefleri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek istediklerini söyledi. Takımın menajeri Asif Askerov ise iyi bir takım kurduklarını ve Azerbaycan futbolunun ne kadar geliştiğini bir kez daha göstermek istediklerini belirtti. Sportif direktör Emrah Çelik ise iyi bir takım olduklarını ve Play-Off'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir ekip olacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi - Son Dakika
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