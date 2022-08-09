Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Play-Off turuna adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oldu. Karabağ, Abdellah Zoubir'in 7'nci dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 54 ve 78'inci dakikalarda İbrahima Wadji ile iki gol daha bulan Karabağ, skoru 3-0'a getirdi. 86'ncı dakikada Ferencvaros, Traore'nin golüyle farkı 2'ye indirse de karşılaşma Karabağ'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyet ile Play-Off turuna yükselen Qurban Qurbanov'un öğrencileri, Play-Off Turu'nda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan ekibi, bu turu da geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırma başarısı gösterecek.