UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Napoli, evinde Ajax'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Rangers , evinde İngiliz kulübü Liverpool 'u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz , süre alamadı.

Kaynak: DHA

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