UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk Futbolcu Sahada - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk Futbolcu Sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında, Arda Güler, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Türk futbolcuları, takımlarıyla birlikte sahaya çıktı. Arda Güler, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de yer aldı.

28.11.2024 10:51
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında dün gece 9 karşılaşma oynanırken, 5 Türk futbolcu da sahada yer aldı.

İspanya temsilcisi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldukları maça ilk 11'de çıktı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında oyundan alındı. 19 yaşındaki Arda Güler, böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış oldu.

İtalyan ekip Juventus'ta oynayan bir diğer milli futbolcu Kenan Yıldız ise, golsüz tamamlanan Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82 dakika sahada kaldı.

Avusturya'nın Sturm Graz takımında top koşturan milli futbolcu Erencan Yardımcı da, kendi sahalarında Girona'yı 1-0 yendikleri karşılaşmanın 65'inci dakikasında oyuna girdi.

Portekiz ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ise, Monaco deplasmanına ilk 11'de çıktı. Milli futbolcular, 3-2 kazandıkları mücadelede 90 dakika sahada kaldılar.

Kaynak: DHA

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