UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve PSG çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu eleyen Bayern Münih ile Real Sociedad'ı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla başladı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.
Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.
PSG deplasmanda turladı
Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, 2-0 yendiği maçın rövanşında İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk oldu.
Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.
Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederken, Paris Saint-Germain ise Real Sociedad'ı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
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