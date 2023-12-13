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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda son hafta tamamlandı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda son hafta tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda G Grubu'nda oynanan son hafta maçlarında Leipzig Young Boys'u 2-1, Manchester City ise Kızılyıldız'ı 3-2 mağlup etti. Manchester City, 6'da 6 yaparak grubu lider tamamladı. Manchester City ve Leipzig son 16 turuna yükselirken Young Boys UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Kızılyıldız ise Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde G Grubu\'nda son hafta tamamlandı
13.12.2023 - 23:23,
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında G Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasına 2 maçla devam edildi.

Leipzig (Almanya), konuk ettiği Young Boys (İsviçre) takımını 2-1 yenerken Manchester City (İngiltere) ise deplasmanda Kızılyıldız (Sırbistan) takımını 3-2 mağlup etti.

20 yaşındaki futbolcu Micah Hamilton, Manchester City'deki ilk maçında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Manchester City, 6'da 6 galibiyetle G Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı.

Gruptaki maçlar tamamlandıktan sonra Manchester City ve Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalırken Young Boys ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kızılyıldız ise grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: AA
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