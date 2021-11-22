UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş , C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

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