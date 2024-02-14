UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Real Madrid ve Manchester City galip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Leipzig'i 1-0 mağlup ederken; Manchester City konuk olduğu Kopenhag'ı 3-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda bu gece Leipzig – Real Madrid ve Kopenhag – Manchester City maçları oynandı. Leipzig ile Real Madrid Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan İrfan Peljto düdük çaldı. Peljto'nun yardımcılıklarını ise deplasmanda Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yaptı. Konuk ekip Real Madrid, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 48'inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Gecenin diğer maçında ise Kopenhag ile Manchester City, Parken Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlendi. Son şampiyon Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Kevin de Bruyne, 45+1'inci dakikada Bernardo Silva ve 90+3'üncü dakikada Phil Foden attı. Ev sahibinin tek golü ise 34'üncü dakikada Magnus Mattsson'dan geldi.
Bu iki mücadelenin rövanş karşılaşmaları 6 Mart'ta oynanacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City galip - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?