UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Real Madrid ve Manchester City galip

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Leipzig'i 1-0 mağlup ederken; Manchester City konuk olduğu Kopenhag'ı 3-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda bu gece Leipzig – Real Madrid ve Kopenhag – Manchester City maçları oynandı. Leipzig ile Real Madrid Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan İrfan Peljto düdük çaldı. Peljto'nun yardımcılıklarını ise deplasmanda Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yaptı. Konuk ekip Real Madrid, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 48'inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Gecenin diğer maçında ise Kopenhag ile Manchester City, Parken Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlendi. Son şampiyon Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Kevin de Bruyne, 45+1'inci dakikada Bernardo Silva ve 90+3'üncü dakikada Phil Foden attı. Ev sahibinin tek golü ise 34'üncü dakikada Magnus Mattsson'dan geldi.

Bu iki mücadelenin rövanş karşılaşmaları 6 Mart'ta oynanacak.