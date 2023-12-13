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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı. Bayern Münih, Kopenhag, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad ve Inter son 16'ya yükseldi. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Takımlar Belli Oldu
13.12.2023 - 01:55,
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlanırken, son 16'ya yükselen ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek takımlar netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 6. hafta ve son maçlar bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlanıyor. Bugün A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray'ın da mücadele ettiği A Grubu'nda Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, grubu 5 puanla 3. sırada tamamlarken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. B Grubu'nda Arsenal ve PSV Eindhoven, C Grubu'nda Real Madrid ve Napoli, D Grubu'nda ise Real Sociedad ve Inter gruptan çıkmayı başardı.

Lens, Sporting Braga ve Benfica, Avrupa Ligi bileti alan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0

Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1

B Grubu

Lens: 2 - Sevilla: 1

PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1

C Grubu

Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3

Napoli: 2 - Sporting Braga: 0

D Grubu

Inter: 0 - Real Sociedad: 0

Salzburg: 1 - Benfica: 3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın E, F, G ve H Grubu'nda oynanacak son müsabakalarla grup aşaması tamamlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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