UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak olan son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İlk maçlar tamamı TSİ 23.00'te başlayacak.

12.02.2024 12:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Yarın:

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

14 Şubat Çarşamba:

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Kaynak: AA

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