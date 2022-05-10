UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti - Son Dakika
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti

10.05.2022 17:04
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya yükseltildiğini açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya yükseltildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında "İsviçre sistemi" adı verilen Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına onay verildi.

Yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak.

Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Ayrıca Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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