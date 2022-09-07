Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı

07.09.2022 00:01
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Real Madrid, farklı kazanırken; PSG ise Juventus'u 2-1'lik skorla geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu E, F, G ve H grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final öncesi, 8 grupta toplam 32 takım adını son 16'ya yazdırmak için mücadele ediyor. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0'lık sonuçla rakibine boyun eğerken, Borussia Dortmund ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 3-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

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H Grubu'nda Paris Saint-Germain, İtalyan Juventus ile sahasında karşılaştı. Fransız golcü Mbappe'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 öne geçen PSG, müsabakayı da 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fransız temsilcisinde Mbappe'nin yanı sıra Messi ve Neymar da 11'de yer aldı.

Son şampiyon Real Madrid, 3 puanla başladı

Bu turnuvada son şampiyon unvanını elinde bulunduran Real Madrid, İskoçya'da Celtic deplasmanına çıktı. 30. dakikada sakatlanan Benzema'nın yerine oyuna giren Eden Hazard'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta eflatun-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

Salzburg - Milan: 1-1

Celtic - Real Madrid: 0-3

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4

Borussia Dortmund - Kopenhag: 3-0

Sevilla - Manchester City: 0-4

Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1

Benfica - Maccabi Haifa: 2-0

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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